Asesoramiento a los afectados por el terremoto de Lorca
FACUA y su organización territorial de Murcia, Consumur, se suman a la petición del alcalde de solicitar la declaración de zona catastrófica.
FACUA.org
Murcia-12/05/2011
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