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Asesoramiento a los afectados por el terremoto de Lorca

FACUA y su organización territorial de Murcia, Consumur, se suman a la petición del alcalde de solicitar la declaración de zona catastrófica.

FACUA.org
Murcia-12/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción y su organización territorial de Murcia, Consumur, se suman a la petición del Alcalde de Lorca de declarar la zona como catastrófica y solicitar a las administraciones ayudas tras los destrozos que los seísmos han producido en la loc

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