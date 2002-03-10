Asociaciones de consumidores de Centroamérica y el Caribe comparten experiencias en Cuba en un taller internacional
Organizado por la Fundación de la Naturaleza y el Hombre, contó con la colaboración de la Oficina Regional de la Internacional de Consumidores, FACUA y la Universidad de La Habana.
FACUA.org
América-10/03/2002
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Asociaciones de consumidores de Centroamérica y El Caribe hispano han intercambiado experiencias en un taller internacional celebrado en La Habana (Cuba) los días 7 y 8 de marzo, en saludo a la conmemoración, el día 15 de ese mes, del Día Mundial de los Derechos