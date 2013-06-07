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Asociaciones de consumidores de Málaga se ofrecen a los afectados por Emasa en Palma-Palmilla

FACUA Málaga, Al-Andalus y UCE de Málaga se ponen a disposición de los vecinos de la zona para estudiar la veracidad de las deudas reclamadas por la empresa municipal de aguas.

FACUA.org
Málaga-07/06/2013
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FACUA Málaga, Al-Andalus y UCE de Málaga se han puesto a disposición de los afectados de Palma-Palmilla para estudiar la veracidad de las deudas reclamadas por la empresa municipal de aguas Emasa.

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