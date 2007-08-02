ASPA denunció a Fremap por las mismas irregularidades detectadas en Mutua Universal
La patronal de los servicios de prevención laboral trasladó el caso el pasado noviembre al Ministerio de Trabajo.
FACUA.org
España-02/08/2007
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La Federación ASPA, patronal de los servicios de prevención laboral, denunció el 16 de noviembre de 2006 ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la mutua de accidentes laborales Fremap por las mismas irregularidades detectadas en Mutua Universal investigadas por la