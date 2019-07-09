¡Atención, ciclista! FACUA Sevilla te explica la normativa para circular por la ciudad
El uso de la bici por el casco urbano favorece la salud y el medio ambiente. Pero para una buena convivencia con peatones y coches, es necesario conocer los derechos y obligaciones que tienen estos conductores.
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Sevilla-09/07/2019
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Imagen: Flickr.com/quiltro (CC BY-NC-ND 2.0).
El uso de la bicicleta tiene muchos beneficios tanto para la salud de quienes las usan como para el medio ambiente: mejora de la calidad del aire, disminuye los ruidos, fomenta de la vida sana… Sin embargo, muchos desconocen todavía la normativa específica para este transporte