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¡Atención, ciclista! FACUA Sevilla te explica la normativa para circular por la ciudad

El uso de la bici por el casco urbano favorece la salud y el medio ambiente. Pero para una buena convivencia con peatones y coches, es necesario conocer los derechos y obligaciones que tienen estos conductores.

FACUA.org
Sevilla-09/07/2019
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El uso de la bicicleta tiene muchos beneficios tanto para la salud de quienes las usan como para el medio ambiente: mejora de la calidad del aire, disminuye los ruidos, fomenta de la vida sana… Sin embargo, muchos desconocen todavía la normativa específica para este transporte

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