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Aterca, multada por aplicar de manera irregular tarifas de agua tras una denuncia de FACUA Baleares

El Gobierno Balear ha impuesto a la concesionaria de aguas una sanción de 7.015 euros.

FACUA.org
Baleares-16/02/2009
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La Dirección General de Consumo del Gobierno de las Islas Baleares ha impuesto una sanción de 7.015 euros a Aguas del Término de Calvià (Aterca), empresa concesionaria del servicio municipal de agua en varios núcleos del municipio.

La multa es fruto de una denu

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