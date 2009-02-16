Aterca, multada por aplicar de manera irregular tarifas de agua tras una denuncia de FACUA Baleares
El Gobierno Balear ha impuesto a la concesionaria de aguas una sanción de 7.015 euros.
FACUA.org
Baleares-16/02/2009
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La Dirección General de Consumo del Gobierno de las Islas Baleares ha impuesto una sanción de 7.015 euros a Aguas del Término de Calvià (Aterca), empresa concesionaria del servicio municipal de agua en varios núcleos del municipio.
La multa es fruto de una denu