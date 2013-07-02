Aumenta el acoso a consumidores para que paguen deudas falsas o fraudulentas
FACUA desarrolla una campaña en la que ofrece a los afectados un modelo de denuncia para exigir sanciones contra las empresas que incurren en estas irregularidades.
FACUA.org
España-02/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que está aumentando el número de ciudadanos que denuncian el acoso de empresas instándoles a pagar deudas falsas o fraudulentas.
La asociación está desarrollando una campaña en la que llama a los consumi