Nuestras acciones#yonosoymoroso

Aumenta el acoso a consumidores para que paguen deudas falsas o fraudulentas

FACUA desarrolla una campaña en la que ofrece a los afectados un modelo de denuncia para exigir sanciones contra las empresas que incurren en estas irregularidades.

FACUA.org
España-02/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción advierte que está aumentando el número de ciudadanos que denuncian el acoso de empresas instándoles a pagar deudas falsas o fraudulentas.

La asociación está desarrollando una campaña en la que llama a los consumi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos