Aumenta la radiactividad en torno a Fukushima
Según la compañía eléctrica de Tokio, la causa es la presencia de operarios de la compañía para instalar un fibroscopio óptico que facilite su desmantelamiento.
FACUA.org
Asia y Oceanía-24/01/2012
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La Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco) ha informado este martes de que los niveles de radiactividad en torno a la accidentada central nuclear de Fulkushima-1 han aumentado debido a la recuperación de la actividad humana en la zona.
TEPCO ha estado midiendo