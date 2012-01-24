Más noticias

Aumenta la radiactividad en torno a Fukushima

Según la compañía eléctrica de Tokio, la causa es la presencia de operarios de la compañía para instalar un fibroscopio óptico que facilite su desmantelamiento.

FACUA.org
Asia y Oceanía-24/01/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco) ha informado este martes de que los niveles de radiactividad en torno a la accidentada central nuclear de Fulkushima-1 han aumentado debido a la recuperación de la actividad humana en la zona. 

TEPCO ha estado midiendo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos