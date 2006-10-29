Aumentan a treinta y siete los fallecidos por consumir medicamentos contaminados en Panamá
Los afectados sufren insuficiencia renal, náuseas, vómitos y diarrea. Las autoridades panameñas solicitarán asistencia judicial a España para obtener información de la empresa española Rasfer Internacional, a la que se le compró la materia prima contaminada.
FACUA.org
América-29/10/2006
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Los panameños fallecidos por haber utilizado medicamentos contaminados por una sustancia tóxica han aumentado a treinta y siete, según ha informado un portavoz del Ministerio de Salud. Además, más de ochenta y dos personas están afectadas por el sí