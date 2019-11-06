Aumentan de 3 a 10 años la edad recomendada para comer algunos pescados por la presencia de mercurio
La Aesan advierte de que ingerir estos alimentos puede suponer un riesgo para las mujeres embarazadas y niños. Además, recomienda limitar su consumo a 120 gramos al mes a niños de entre 10 y 14 años.
FACUA.org
España-06/11/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha aumentado la edad recomendada de 3 a 10 años para comer algunos pescados por la alta presencia de mercurio. Ingerir estos alimentos supone un riesgo para las mujeres embarazadas o que estén planificand