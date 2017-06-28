Aumentan los desahucios: 189 cada día en España en el primer trimestre del año
FACUA exige un parque público de viviendas de alquiler para personas con escasos recursos y medidas que garanticen el realojo y que impidan a los bancos mantener un parque de viviendas vacías sin justificación.
FACUA.org
España-28/06/2017
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