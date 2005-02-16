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Auna es el proveedor de acceso a Internet más denunciado por los usuarios en FACUA

El balance anual de consultas y reclamaciones de la Federación pone de manifiesto los diez principales problemas que sufren los internautas.

FACUA.org
España-16/02/2005
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Auna es el proveedor de acceso a Internet más denunciado por los usuarios en la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), según refleja su balance de las consultas y reclamaciones tramitadas durante 2004 a nivel nacional.

Auna fue objeto del 26,8% de las co

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