Auna es el proveedor de acceso a Internet más denunciado por los usuarios en FACUA
El balance anual de consultas y reclamaciones de la Federación pone de manifiesto los diez principales problemas que sufren los internautas.
FACUA.org
España-16/02/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Auna es el proveedor de acceso a Internet más denunciado por los usuarios en la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), según refleja su balance de las consultas y reclamaciones tramitadas durante 2004 a nivel nacional.
Auna fue objeto del 26,8% de las co