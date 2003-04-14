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Auna modifica la publicidad de su Tarifa Individual tras el requerimiento de FACUA

Los anuncios omitían que existe un coste de establecimiento de llamadas, lo que podía confundir a los usuarios, especialmente en lo que se refiere a las llamadas metropolitanas.

FACUA.org
España-14/04/2003
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Auna ha modificado su nueva campaña publicitaria en televisión y prensa, por la que promociona su Tarifa Individual, después de ser advertida por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) de que estaba incurriendo en publicida

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