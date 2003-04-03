Auna, Ono y Tele2, denunciados por FACUA ante Ciencia y Tecnología por no utilizar teléfonos gratuitos para la atención al cliente
Los operadores de telefonía fija están obligados a ello según una Orden aprobada en 2002 por el Ministerio de la Presidencia.
FACUA.org
España-03/04/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado a los operadores de telefonía Auna, Ono y Tele2 ante ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y T