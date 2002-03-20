Aurgi indemniza con 4.000 euros a un socio de FACUA Sevilla que sufrió una avería en su automóvil tras un cambio de aceite
El 4,5% de las reclamaciones tramitadas durante el año pasado por la Asociación estaban relacionadas con problemas en la compra y reparación de vehículos.
FACUA.org
Sevilla-20/03/2002
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La cadena de talleres y tiendas de repuestos para vehículos Aurgi ha pagado una indemnización de 3.992 euros a un socio de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA que sufrió una avería en su automóvil tras un cambio de aceite en uno de s