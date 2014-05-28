Ausbanc, expulsada de nuevo del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores
Se trata de un negocio financiado por la banca y diversas empresas que se presenta de forma fraudulenta para lograr subvenciones y clientes que creen formar parte de una entidad sin ánimo de lucro.
FACUA.org
España-28/05/2014
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Luis Pineda Salido, propietario del negocio Ausbanc, que ha sido expulsado otra vez del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha expulsado a Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
La resolución, fechada el 28 de marzo, ha trascendido este fin de semana