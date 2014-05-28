Nuestras accionesLa resolución, fechada el 28 de marzo, no ha trascendido hasta este fin de semana en el BOE

Ausbanc, expulsada de nuevo del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores

Se trata de un negocio financiado por la banca y diversas empresas que se presenta de forma fraudulenta para lograr subvenciones y clientes que creen formar parte de una entidad sin ánimo de lucro.

FACUA.org
España-28/05/2014
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La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha expulsado a Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

La resolución, fechada el 28 de marzo, ha trascendido este fin de semana

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