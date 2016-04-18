Nuestras accionesLuis Pineda ya tiene dos condenas por su campaña de difamacion contra Rubén Sánchez

Ausbanc pidió dinero al portavoz de FACUA para no denunciarle por recordar el pasado terrorista de Pineda

"Proponga una indemnización (...), a poco que sea razonable será aceptada", indicó el delegado de Ausbanc en Málaga a Rubén Sánchez a través de un burofax.

FACUA.org
España-18/04/2016
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Ausbanc pidió dinero al portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez, a cambio de no llevarlo a los tribunales por haber recordado en Twitter el pasado terrorista de su presidente, Luis Pineda, que junto a m&aa

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