Ausbanc pidió dinero al portavoz de FACUA para no denunciarle por recordar el pasado terrorista de Pineda
"Proponga una indemnización (...), a poco que sea razonable será aceptada", indicó el delegado de Ausbanc en Málaga a Rubén Sánchez a través de un burofax.
FACUA.org
España-18/04/2016
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A la izquierda, Luis Pineda junto al que fuera delegado de Ausbanc en Málaga, Granada y Jaén, Alfredo Martínez Muriel. A la derecha, el propietario de Ausbanc el día de su detención por la UDEF. | Imágenes: Ausbanc y EFE.
Ausbanc pidió dinero al portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez, a cambio de no llevarlo a los tribunales por haber recordado en Twitter el pasado terrorista de su presidente, Luis Pineda, que junto a m&aa