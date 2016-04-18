Ausbanc pidió dinero al portavoz de FACUA para no denunciarle por recordar el pasado terrorista de Pineda

Luis Pineda ya tiene dos condenas por su campaña de difamacion contra Rubén Sánchez

Nuestras acciones | Luis Pineda ya tiene dos condenas por su campaña de difamacion contra Rubén Sánchez

A la izquierda, Luis Pineda junto al que fuera delegado de Ausbanc en Málaga, Granada y Jaén, Alfredo Martínez Muriel. A la derecha, el propietario de Ausbanc el día de su detención por la UDEF. | Imágenes: Ausbanc y EFE.