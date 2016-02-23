Autoescuela Tharssis asegura que atenderá en otra ubicación a sus alumnos, tras la alerta de FACUA Cádiz
El responsable del centro ha indicado a la Asociación que el cierre es consecuencia de un cambio de ubicación, y le ha facilitado nuevos datos de contacto.
FACUA.org
Cádiz-23/02/2016
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FACUA Cádiz pudo comprobar que el pasado viernes la Autoescuela Tharssis cerró sin ninguna indicación sobre su traslado de sede. | Imagen: FACUA Cádiz.
Tras la alerta lanzada el pasado viernes por FACUA Cádiz del cierre sin previo aviso de la Autoescuela Tharssis, el responsable de este centro ha contactado con la Asociación este lunes para asegurar que va a continuar prestando sus servicios en otra ubicación. Asimismo, ha c