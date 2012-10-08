Aviación Civil investiga una colisión leve entre dos aviones en Barajas sin daños personales
La Unión Sindical de Controladores (USCA) apunta como probable causa de la colisión que se haya "eliminado" a los controladores y puesto el Servicio de Dirección de Plataformas en manos de operarios "con exigua formación".
FACUA.org
España-08/10/2012
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Un avión de la compañía Air Europa con destino a Caracas ha golpeado levemente este sábado el ala de una aeronave de Orbest que se dirigía hacia Cancún en el aeropuerto de Barajas.
Según Aena, una comisión de Aviación Civ