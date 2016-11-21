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Badalona también lleva a FCC a la Fiscalía por un fraude de 12,8 millones en la recogida de basura

Una auditoría encargada por el Ayuntamiento detecta "graves irregularidades" en el cumplimiento del servicio.

FACUA.org / Europa Press
Cataluña-21/11/2016
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El Ayuntamiento de Badalona (gobernado por Guanyem Badalona en Comú, ERC e ICV-EUiA) llevará a la Fiscalía un supuesto fraude de la empresa adjudicataria Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) al Consistorio de hasta 12,8 millones de euros en el servicio de limpieza viar

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