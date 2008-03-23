Baja en 45 personas la cifra de víctimas en la carretera en Semana Santa
Las víctimas mortales ascienden a 54 en 45 accidentes, a la espera de que este lunes concluya la operación especial de tráfico.
FACUA.org
España-23/03/2008
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Al menos 54 personas perdieron la vida en las carreteras españolas en los 45 accidentes registrados desde que se iniciara la operación especial de Semana Santa el pasado viernes 14 de marzo, según datos de la Dirección General de Tráfico a las 20:00 horas. Esta