BankBot, el troyano bancario que se esconde en algunas aplicaciones de Google Play Store
Está detrás de ciertos juegos de cartas, linternas o programas de limpieza para robar los datos bancarios de las víctimas. Ya ha afectado a usuarios de catorce países, entre ellos España.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-01/12/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Una nueva versión del malware bancario móvil BankBot vuelve a estar presente en algunos servicios descargables de Google Play Store. En esta ocasión, se ha detectado el troyano en servicios descargables como linternas, juegos de cartas y aplicaciones de limpieza, des