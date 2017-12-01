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BankBot, el troyano bancario que se esconde en algunas aplicaciones de Google Play Store

Está detrás de ciertos juegos de cartas, linternas o programas de limpieza para robar los datos bancarios de las víctimas. Ya ha afectado a usuarios de catorce países, entre ellos España.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-01/12/2017
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Una nueva versión del malware bancario móvil BankBot vuelve a estar presente en algunos servicios descargables de Google Play Store. En esta ocasión, se ha detectado el troyano en servicios descargables como linternas, juegos de cartas y aplicaciones de limpieza, des

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