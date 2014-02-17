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Bankia, condenada a pagar 35.000 euros por vender preferentes a una niña de 9 años

La entidad no informó al progenitor, que actuaba en nombre de la menor, de los riesgos de este producto.

FACUA.org
España-17/02/2014
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El Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid ha condenado a Bankia a pagar 35.000 euros más intereses legales a una niña de nueve años cliente de Caja Madrid a la que vendió participaciones preferentes sin comunicar a su padre de los riesgos de este produ

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