Barajas fue el aeropuerto con más retrasos de Europa por el control aéreo en mayo
En la clasificación de Eurocontrol también aparecen el aeropuerto de Tenerife Norte, con 3,4 horas de retrasos (204 minutos) en mayo y Madrid-Torrejón, con 196 minutos (3,2 horas) y en última posición.
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Europa-25/07/2011
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El aeropuerto de Madrid-Barajas fue en mayo el aeródromo europeo con mayores retrasos, con 51,7 horas (3.102 minutos) debido a cuestiones relacionadas con la gestión del control del tráfico a&