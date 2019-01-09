Barcelona multa con 196.000 euros al propietario de una VPO que la alquiló sin autorización
Se trataría de la primera sanción que se produce a raíz del programa de inspección de las 16.000 viviendas con calificación de protección oficial concertadas hace un año entre el Ayuntamiento y la Generalitat.
FACUA.org / Agencias
Cataluña-09/01/2019
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El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con 196.000 euros al propietario de una vivienda de protección oficial (VPO) por no vivir en ella y destinarla a alquiler sin la autorización de la Agencia de la Vivienda de Cataluña y a un precio muy por encima del autorizado.<