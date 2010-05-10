BMW debe revisar cuatro modelos de motocicletas por un defecto que implica riesgo de accidente de tráfico
Puede provocar la parada del motor y que dejen de funcionar el claxon, las ráfagas y los intermitentes.
FACUA.org
España-10/05/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa que BMW debe revisar cuatro modelos de motocicletas por un defecto que implica riesgo de accidente de tráfico.
Se trata de un fallo en los contactos de los interruptores combinados en sus modelos K1300S, K1300R, K1300GT y F800R.
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