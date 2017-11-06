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BMW llama a revisión 1,4 millones de vehículos en EEUU y Canadá por riesgo de incendio

El fabricante detecta problemas en el cableado del sistema de calefacción y aire acondicionado, así como con una válvula que podría oxidarse.

Europa Press
América-06/11/2017
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La firma alemana de automóviles BMW ha llamado a revisión en Norteamérica a 1,4 millones de vehículos por eventuales problemas que pueden provocar un riesgo de incendio en diversos modelos de la marca.

En concreto, BMW ha explicado que 670

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