BP pagará 3.500 millones de euros más tras admitir su culpabilidad por el vertido del Golfo de México
La petrolera se declarará culpable de once cargos de delito grave por negligencia relativos a la muerte de once trabajadores de la plataforma y admitirá otros tres delitos por la contaminación del agua y de las especies de la zona y por obstrucción al Congreso.
FACUA.org
América-15/11/2012
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La compañía petrolera British Petroleum (BP) ha admitido su culpabilidad por el vertido que se produjo en 2010 en la plataforma Deepwater Horizon, en el Golfo de México, y ha accedido a pagar 4.500 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros) que se sumará