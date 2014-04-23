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Brasil aprueba una ley de derechos de Internet que garantiza el acceso igualitario

Establece que la red continúe siendo abierta y descentralizada y protege la privacidad de los usuarios contra ataques de espionaje.

FACUA.org
América-23/04/2014
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El Senado de Brasil ha aprobado este martes por unanimidad una novedosa legislación que garantiza el derecho igualitario a Internet y protege la privacidad de los usuarios después del escándalo de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos.

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