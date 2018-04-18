Brasil investiga a Telefónica por presunto uso ilegal de los datos personales de 73 millones de usuarios
La Fiscalía de Brasilia cree que la filial de la compañía en el país, Vivo, podría estar infringiendo las leyes de protección de datos.
FACUA.org
Internacional-18/04/2018
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Brasil ha iniciado una investigación contra Vivo, la filial de Telefónica en el país, por presuntamente haber hecho un uso ilegal de los datos personales de 73 millones de usuarios a través de la plataforma de marketing móvil de la compañía, Vivo A