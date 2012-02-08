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Brasil pide a Twitter que retire las cuentas que alertan de controles de tráfico y radares

Las autoridades consideran que esta práctica es contraria a sus esfuerzos para evitar que los conductores beban y conduzcan.

FACUA.org
América-08/02/2012
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El Gobierno de Brasil ha presentado una demanda contra la red social Twitter para pedir que retire los perfiles que informan a la ciudadanía sobre controles de tráfico y radares, informa BBC Mundo.

Según las autoridades brasileñas, esta prác

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