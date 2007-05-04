Brasil rompe la patente de un medicamento contra el sida de la multinacional farmacéutica Merck
El presidente Lula otorga una licencia que permitirá iniciar la producción nacional del Efavirenz o importar genéricos.
FACUA.org
América-04/05/2007
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha decidido otorgar la denominada licencia compulsoria al medicamento contra el sida Efavirenz, producido por el laboratorio Merck y protegido por patente, de manera que pueda producirse en el país o ser importado en