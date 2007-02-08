British Airways cobrará recargos de hasta 180 euros por cada maleta extra facturada
La iniciativa incluye a todos los viajeros hacia EE.UU., el Caribe, Nigeria, México y Brasil.
FACUA.org
Internacional-08/02/2007
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British Airways siempre ha cobrado por el exceso de equipaje y a partir del próximo martes día 13 de febrero introducirá nuevas normas para las maletas facturadas. Ha establecido el límite en un bulto de 23 kilos para facturar y cada maleta «extra» tendrá