Bruselas abre un tercer expediente a Google por abuso de posición dominante en publicidad online
La Comisión Europea investiga al buscador por "restringir la competencia", imponiendo limitaciones a webs terceras a la hora de ceder su espacio a anuncios contextualizados de posibles competidores.
Europa Press
Europa-14/07/2016
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La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un tercer expediente contra Google por abuso de posición dominante, en este caso por imponer restricciones a páginas web terceras a la hora de ceder su espacio a anuncios contextualizados de competidores del gi