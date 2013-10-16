Más noticias

Bruselas abre una investigación sobre los acuerdos con Ryanair en Reus y Girona

El Ejecutivo comunitario ha anunciado que no limita su expediente a Ryanair sino que investigará a todas las compañías que han firmado acuerdos similares con los poderes públicos para los aeropuertos de estas ciudades.

FACUA.org
Europa-16/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una investigación en profundidad por posibles ayudas ilegales a Ryanair y a otras compañías aéreas en los acuerdos comerciales suscritos con los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Reus.

Con la informac

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos