Bruselas abre una investigación sobre los acuerdos con Ryanair en Reus y Girona
El Ejecutivo comunitario ha anunciado que no limita su expediente a Ryanair sino que investigará a todas las compañías que han firmado acuerdos similares con los poderes públicos para los aeropuertos de estas ciudades.
FACUA.org
Europa-16/10/2013
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La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una investigación en profundidad por posibles ayudas ilegales a Ryanair y a otras compañías aéreas en los acuerdos comerciales suscritos con los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Reus.
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