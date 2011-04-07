Bruselas acuerda con la industria normas voluntarias para proteger la privacidad de usuarios de 'etiquetas inteligentes'
Sin medidas preventivas podrían ser leídas por lectores no autorizados o permitir la fuga de cierta información.
FACUA.org
Europa-07/04/2011
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La Comisión Europea ha firmado este miércoles con la industria y otros actores interesados un acuerdo voluntario para fijar directrices con las que proteger la privacidad de los usuarios de las llamadas etiquetas inteligentes, dispositivos de identificación por radio