Bruselas acusa a 13 bancos de inversión de vulnerar reglas antimonopolio
Por haber alcanzado un acuerdo ilegal cuyo objetivo era impedir que operadores bursátiles entraran en el negocio de los derivados crediticios, como los seguros de impago de deuda (CDS, por sus siglas en inglés), entre 2006 y 2009.
FACUA.org
Europa-02/07/2013
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La Comisión Europea ha acusado formalmente este lunes a 13 de los mayores bancos de inversión del mundo de vulnerar las reglas antimonopolio de la UE por haber alcanzado un acuerdo ilegal cuyo objetivo era impedir que operadores bursátiles entraran en el negocio de los deriva