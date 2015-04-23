Bruselas acusa a Gazprom de abuso de posición dominante en el mercado del gas
La Comisión Europea acusa al gigante energético ruso de obstaculizar la competencia e imponer precios altos en el mercado del gas natural en los países de Europa central y del este.
Europa Press
Europa-23/04/2015
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La Comisión Europea ha enviado esta semana un pliego de cargos al gigante energético ruso Gazprom en el que le acusa formalmente de abusar de su posición dominante para obstaculizar la competencia e imponer precios altos en el mercado del gas natural en