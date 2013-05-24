Más noticiasTras las críticas de países del norte

Bruselas aparca el veto a las aceiteras en bares y restaurantes

El comisario europeo de Agricultura convocará de nuevo a representantes de consumidores, restauradores y productores para examinar iniciativas alternativas.

FACUA.org
Europa-24/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ha anunciado este jueves su decisión de aparcar el veto a las aceiteras reutilizables en bares y restaurantes, que preveía introducir en la Unión Europea desde el 1 de enero de 2014.

Esta paralizaci&o

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos