Bruselas aparca el veto a las aceiteras en bares y restaurantes
El comisario europeo de Agricultura convocará de nuevo a representantes de consumidores, restauradores y productores para examinar iniciativas alternativas.
FACUA.org
Europa-24/05/2013
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El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ha anunciado este jueves su decisión de aparcar el veto a las aceiteras reutilizables en bares y restaurantes, que preveía introducir en la Unión Europea desde el 1 de enero de 2014.
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