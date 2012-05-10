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Bruselas aprueba una carísima tarifa de Internet móvil en 'roaming' para que las compañías no bajen demasiado sus escandalosos ingresos

Los usuarios tendrán que pagar nada menos que 70 céntimos más IVA por cada Mb, más de lo que actualmente aplican algunas de las grandes operadoras españolas.

FACUA.org
Europa-10/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la carísima tarifa de roaming de acceso a Internet móvil aprobada por Bruselas representa una inaceptable concesión a las compañías de telecomunicaciones par que no bajen demasiado sus escandalosos

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