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Bruselas aprueba una norma que permitirá a España tomar medidas contra grandes grupos energéticos

También afectará a otros países que hayan llevado a cabo la separación entre las actividades de producción y la gestión de redes.

FACUA.org
Europa-23/04/2009
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Los países de la Unión Europea que, como España, hayan llevado a cabo la separación patrimonial de sus grupos energéticos entre las actividades de producción y la gestión de redes, podrán tomar medidas nacionales para protegerse de las grand

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