Bruselas asegura que el nivel de seguridad nuclear en la UE es "bueno", aunque falta transparencia
El comisario de Energía recalcó que el problema de los residuos afecta tanto a países con centrales nucleares como a los que no.
FACUA.org
Europa-12/10/2007
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El comisario de Energía, Andris Piebalgs, aseguró hoy que el nivel de seguridad nuclear en la Unión Europea es bueno aunque criticó que en muchas ocasiones falta transparencia cuando se produce algún incidente. Piebalgs participó en l