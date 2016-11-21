Bruselas da dos meses a España para que aplique correctamente las normas europeas sobre hipotecas
De no hacerlo, la Comisión amenaza al Gobierno con llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Europa Press
España-21/11/2016
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La Comisión Europea ha dado a España y a otros ocho países de la Unión Europea un ultimátum para que apliquen correctamente en el plazo de dos meses la directiva comunitaria sobre hipotecas, puesto que considera que no han integrado «plenamente» estas nor