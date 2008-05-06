Bruselas da un ultimátum a España por superar límites de publicidad en televisión
La denunciará ante el Tribunal de Justicia de la UE si no comienza a contabilizar como anuncios los publirreportajes y otros formatos especiales y limita su difusión a 12 minutos por hora.
FACUA.org
Europa-06/05/2008
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La Comisión Europea (CE) ha enviado hoy a España un dictamen motivado, penúltimo paso en los procedimientos de infracción, por violar los límites a la publicidad televisiva que impone la Directiva europea Televisión sin Fronteras, informa la agencia EFE.<