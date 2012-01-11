Más noticias

Bruselas denuncia que ninguna web de créditos al consumo de las analizadas en España respeta las normas de la UE, pero oculta sus nombres

En toda la Unión Europea sólo el 30% de las 562 webs investigadas respeta la legislación comunitaria

FACUA.org
Europa-11/01/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea ha denunciado este martes que ningún sitio web de créditos al consumo investigado en España (de un total de 29, cuya identidad no ha sido revelada) respeta las normas de la UE sobre protección de los consumidores, porque la publicidad no ofre

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos