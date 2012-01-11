Bruselas denuncia que ninguna web de créditos al consumo de las analizadas en España respeta las normas de la UE, pero oculta sus nombres
En toda la Unión Europea sólo el 30% de las 562 webs investigadas respeta la legislación comunitaria
FACUA.org
Europa-11/01/2012
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La Comisión Europea ha denunciado este martes que ningún sitio web de créditos al consumo investigado en España (de un total de 29, cuya identidad no ha sido revelada) respeta las normas de la UE sobre protección de los consumidores, porque la publicidad no ofre