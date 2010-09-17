Bruselas detecta problemas en el 70% de 'webs' de venta de entradas para pruebas deportivas o espectáculos en España
El 34% de los sitios de venta de productos electrónicos a través de Internet no respeta la normativa de protección de los consumidores.
FACUA.org
Europa-17/09/2010
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Una investigación dirigida por la Comisión Europea ha detectado posibles incumplimientos de la legislación comunitaria en el 70% de las páginas web de venta de entradas para pruebas deportivas o espectáculos culturales en España.
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