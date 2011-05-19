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Bruselas estudia prohibir las bolsas de plástico de único uso en la UE

Cada europeo consume al año de media aproximadamente unas 500 bolsas del plástico y en la mayor parte de los casos no son reutilizadas.

FACUA.org
Europa-19/05/2011
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La Comisión Europea consultará a la opinión pública y a los expertos, hasta el próximo mes de agosto, sobre la mejor vía para reducir el consumo de bolsas de plástico en la Unión Europea. Las posibles medidas que baraja impulsar van desde la

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