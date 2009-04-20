Bruselas estudia un posible fraude en la importación de champiñón procedente de China a la UE
Se habrían introducido champiñones cocidos pero catalogados como "en vinagre" para evitar los aranceles que pesan sobre la primera categoría.
FACUA.org
Europa-20/04/2009
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La Comisión Europea «sigue de cerca» la importación de champiñones procedentes de China, que entran en el mercado comunitario principalmente a través de Italia, para valorar si se ha producido un fraude por el que se hubieran introducido champiñones cocid