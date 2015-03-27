Bruselas expedienta a España y 19 países de la UE por retrasos en la directiva de resolución bancaria
El plazo para la transposición finalizó el 1 de enero. La nueva norma indica que en futuras crisis bancarias los accionistas y acreedores asumirán las pérdidas y no los contribuyentes.
Europa Press
Europa-27/03/2015
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La Comisión Europea ha expedientado a España y a otros 19 países de la Unión Europea por no haber incorporado a sus respectivas legislaciones nacionales la Directiva de resolución bancaria, pese a que el plazo para hacerlo vencía el pasado 1 de enero.