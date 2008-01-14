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Bruselas inicia dos nuevas investigaciones sobre Microsoft por posible abuso de posición dominante

Por falta de compatibilidad de Office y la inclusión de diversos programas en Windows.

FACUA.org
Europa-14/01/2008
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La Comisión Europea abrió hoy dos nuevas investigaciones contra Microsoft por abuso de posición dominante tras haber recibido sendas quejas de competidores del gigante informático.

El primer caso, denunciado por el Comité Europeo de Sistemas Interoperabl

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